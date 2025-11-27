Alberto Trentini l’ambasciatore lo visita in carcere | Il suo umore è migliorato
L’ambasciatore d’Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare al cittadino italiano Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò. L’ambasciatore, si legge in una nota, ha riferito alla Farnesina di aver trovato Trentini “in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa”. La visita, sottolinea la Farnesina, “è stata effettuata nell’ambito dell’azione politica e diplomatica che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani stanno costruendo da mesi per portare alla liberazione di tutti i cittadini italiani detenuti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
