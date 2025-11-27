Alberico Lombardi in concerto a San Giorgio a Cremano

Direttamente da Io canto senior programma di Gerry Scotti di Canale 5 e dopo la pubblicazione del suo album dedicato a Vecchioni "Lezioni d'amore" arriva in concerto a Villa Bruno-San Giorgio a Cremano, il profcantante amatissimo Alberico Lombardi.Con una band a supporto di tre elementi Sergio.

ALBERICO LOMBARDI IN CONCERTO Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica dal vivo! 29 novembre 2025 Ore 21:00 Fonderia Righetti – Villa Bruno Via Cavalli di Bronzo, 20 – San Giorgio a Cremano (NA) Un live emoziona - facebook.com Vai su Facebook

