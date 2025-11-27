Alberi pericolanti in via Frà Generoso il Sindaco ordina l' abbattimento urgente

Il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza immediata di via Frà Generoso. Il primo cittadino ha disposto l'abbattimento degli alberi disseccati e pericolanti che minacciano la sicurezza di automobilisti e pedoni lungo l'importante arteria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

alberi pericolanti in via fr224 generoso il sindaco ordina l abbattimento urgente

