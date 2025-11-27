Alberi pericolanti in via Frà Generoso il Sindaco ordina l' abbattimento urgente

Il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza immediata di via Frà Generoso. Il primo cittadino ha disposto l'abbattimento degli alberi disseccati e pericolanti che minacciano la sicurezza di automobilisti e pedoni lungo l'importante arteria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Alberi pericolanti in via Frà Generoso, il Sindaco ordina l'abbattimento urgente

Leggi anche questi approfondimenti

Dalla giornata del 25 novembre il #maltempo imperversa sulla #Campania: i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rischio cornicioni, alberi pericolanti e danni causati dalla #pioggia Vai su X

Raffiche di vento fortissime stanno creando disagi in diversi quartieri di Napoli: alberi crollati o pericolanti al Vomero, nella Zona Ospedaliera, a Fuorigrotta e a Ponticelli. Polizia locale, vigili del fuoco ed Enel al lavoro da stamattina. - facebook.com Vai su Facebook

Napoli Est, abbattimenti e potature su numerosi alberi: via pericoli e degrado - Al via potature e abbattimenti a Ponticelli, Barra, Gianturco, Poggioreale e altri quartieri della zona orientale di Napoli. Da msn.com