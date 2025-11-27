Alberi non potati in città | I rami urtano la carrozzeria dei bus

La segnalazione è di un autista Stp, che chiede a chi di dovere di intervenire in merito alla potatura degli alberi: “Ogni volta che effettuiamo la manovra, i rami urtano la carrozzeria degli autobus” racconta. Il punto indicato è quello di via Nazario Sauro a Brindisi.Rimani aggiornato sulle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

