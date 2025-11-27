Alba 20enne trovata in strada sconvolta e con i pantaloni abbassati | Violentata da uomo conosciuto al bar

I fatti contestati risalgono al 3 ottobre scorso quando la giovane è stata rinvenuta per caso in strada da alcuni passanti e quindi soccorsa e trasportata in ospedale. Il 35enne ammette il rapporto sessuale ma sostiene che sia stato consenziente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il veicolo si è schiantato all'alba di domenica 16 novembre: un testimone ha ripreso i tentativi di soccorso del 20enne accusato inizialmente di essere il guidatore - facebook.com Vai su Facebook

Studentessa 20enne stuprata, trovata in strada sconvolta e coi pantaloni abbassati. Lui si difende: «Era consensuale» - Una studentessa di 20 anni di Alba ha denunciato di essere stata stuprata mentre era a casa di un uomo di 35 anni, un magazziniere residente nella provincia di Cuneo. Da leggo.it

Ventenne denuncia stupro dopo un incontro in strada ad Alba - Un episodio di violenza sessuale è stato denunciato da una studentessa ventenne di Alba ... Scrive msn.com

Violentano una 20enne strappandole la maglia in strada, poi fuggono: arrestati 7 ragazzi tra i 18 e i 24 anni - Sette ragazzi sono stati arrestati ad Alba Adriatica con l’accusa di aver violentato una 20enne in strada e di aver aggredito un ragazzo di 18 anni in seguito a una lite per futili motivi. Si legge su fanpage.it