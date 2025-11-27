Al via la stagione sciistica di Domobianca | piste aperte da sabato 29 novembre

La stagione sciistica di Domobianca parte in anticipo: le piste da sci saranno pronte per accogliere i primi sciatori già da questo fine settimana.Grazie ai primi fiocchi di neve che hanno imbiancato le pendici del Moncucco e alle temperature rigide di questi giorni, in quota si è arrivati anche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

