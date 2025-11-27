Al via domani CX Naples | Centrale studentato da 500 posti nell’ex sede Inps

Domani mattina sarà inaugurato a Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, CX Naples Centrale, il nuovo studentato universitario da 500 posti letto. Il progetto trasforma l’ex sede Inps in una moderna residenza, con un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro, completato in soli due anni. Alla cerimonia interverranno Ernesto Albanese, presidente di CampusX, Arturo Nattino, presidente di Investire SGR, Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Emilio Di Marzio, presidente Andisu, e Manuela Manenti, commissario straordinario per gli alloggi universitari del Mur. 🔗 Leggi su Ildenaro.it