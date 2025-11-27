Al via a Napoli i lavori di restyling in via Tito Lucrezio Caro

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono partiti i lavori di riqualificazione stradale di via Tito Lucrezio Caro nell'ambito del Grande Progetto Posillipo. "Gli interventi si svolgeranno a traffico aperto, garantendo in ogni fase almeno una corsia di 3,5 metri per il transito veicolare. La circolazione pedonale sarà sempre garantita tramite attraversamenti provvisori. Il cronoprogramma dei lavori prevede una durata complessiva di 12 mesi, con conclusione prevista per novembre 2026" si spiega dal Comune. Il costo totale dell'intervento è di circa pari a 5.7 milioni di euro. "I lavori di riqualificazione di via Tito Lucrezio Caro si inquadrano nel più ampio insieme integrato di interventi che l'Amministrazione ha messo in campo per superare il degrado della Collina di Posillipo – ricorda l'assessore Edoardo Cosenza – frutto di un lungo ed articolato lavoro di condivisione delle scelte soprattutto con gli organi di tutela.

