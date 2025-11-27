Al Teatro Massimo il Concerto per la Pace un evento che celebra la forza universale della musica

Il Teatro Massimo di Palermo ospiterà il ‘Concerto per la Pace’, una serata che unisce la grande tradizione sinfonica europea a un messaggio di dialogo, cooperazione e fraternità tra i popoli. L’iniziativa, affidata alla direzione del Maestro Marek Wroniszewski alla guida dell’Orchestra Sinfonica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

al teatro massimo il concerto per la pace un evento che celebra la forza universale della musica

© Palermotoday.it - Al Teatro Massimo il “Concerto per la Pace”, un evento che celebra la forza universale della musica

