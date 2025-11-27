Al Teatro del Fuoco lo spettacolo ' Occhio per occhio' per informare sulle truffe agli anziani
Il 27 novembre alle 18 al Teatro del Fuoco di Foggia sarà rappresentata la commedia ‘Occhio per occhio, dentiera per dentiera – La truffa imperfetta’, promossa dallo SPI CGIL di Foggia nell’ambito delle iniziative di informazione e prevenzione sulle truffe agli anziani. Con il patrocinio della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
