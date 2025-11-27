Al Teatro del Fuoco lo spettacolo ' Occhio per occhio' per informare sulle truffe agli anziani

Foggiatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 novembre alle 18 al Teatro del Fuoco di Foggia sarà rappresentata la commedia ‘Occhio per occhio, dentiera per dentiera – La truffa imperfetta’, promossa dallo SPI CGIL di Foggia nell’ambito delle iniziative di informazione e prevenzione sulle truffe agli anziani. Con il patrocinio della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

al teatro del fuoco lo spettacolo occhio per occhio per informare sulle truffe agli anziani

© Foggiatoday.it - Al Teatro del Fuoco lo spettacolo 'Occhio per occhio' per informare sulle truffe agli anziani

Leggi anche questi approfondimenti

teatro fuoco spettacolo occhioAl Teatro del Fuoco lo spettacolo 'Occhio per occhio' per informare sulle truffe agli anziani - Il 27 novembre alle 18 al Teatro del Fuoco di Foggia sarà rappresentata la commedia ‘Occhio per occhio, dentiera per dentiera – La truffa imperfetta’, promossa dallo SPI CGIL di Foggia nell’ambito del ... Riporta foggiatoday.it

teatro fuoco spettacolo occhioINIZIATIVA Foggia, al Teatro del Fuoco arriva la commedia “Occhio per occhio, dentiera per dentiera” - Il Teatro del Fuoco di Foggia ospiterà la commedia “Occhio per occhio, dentiera per dentiera – La truffa imperfetta”. Come scrive statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Fuoco Spettacolo Occhio