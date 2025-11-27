Al Teatro CortéSe Ciro Esposito e Rosario Minervini con Racconti Mannari

Napolitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei la settima stagione artistica prosegue nel segno di una comicità capace di interrogare, con passo lieve e graffio improvviso, le fragilità dell’animo umano. Sabato 29 novembre alle 21.00 e domenica 30 novembre alle 18.00, il palcoscenico del teatro accoglie Ciro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

al teatro cort233se ciro esposito e rosario minervini con racconti mannari

© Napolitoday.it - Al Teatro CortéSe, Ciro Esposito e Rosario Minervini con Racconti Mannari

Altre letture consigliate

teatro cort233se ciro espositoAl Teatro CortéSe, Ciro Esposito e Rosario Minervini con Racconti Mannari - Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei la settima stagione artistica prosegue nel segno di una comicità capace di interrogare, con passo lieve e graffio ... Segnala napolivillage.com

E' morto Ciro Esposito, 50 giorni di agonia - Ciro Esposito, il giovane tifoso del Napoli ferito a Roma prima della finale di Coppa Italia, è morto alle prime ore di questa mattina nel reparto di Rianimazione del ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Cort233se Ciro Esposito