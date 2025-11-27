Al Teatro CortéSe Ciro Esposito e Rosario Minervini con Racconti Mannari

NAPOLI – Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei la settima stagione artistica prosegue nel segno di una comicità capace di interrogare, con passo lieve e graffio improvviso, le fragilità dell’animo umano. Sabato 29 novembre alle 21.00 e domenica 30 novembre alle 18.00, il palcoscenico del teatro accoglie Ciro Esposito e Rosario Minervini in “Racconti Mannari”, un congegno scenico brillante e sorprendente, scritto e diretto da Catanese, Esposito e Minervini, arricchito dalla presenza di Martina Sionne e Luigi Credendino. La pièce si articola in tre atti unici, tre piccoli mondi autonomi che, pur nella loro varietà, si stringono attorno a un unico respiro: quello del cambiamento, il motore silenzioso che muove l’essere umano verso mete impreviste. 🔗 Leggi su Primacampania.it

