Al Teatro Cilea in scena Non tutti i mali vengono per nuocere con Ciro Ceruti

2anews.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Cilea lungo week end con “Non tutti i mali vengono per nuocere”, una commedia in due atti con Ciro Ceruti. Prosegue con grande successo la Stagione Teatrale 2025-2026 del Teatro Cilea di Napoli. Dopo il sold out per le serate di Peppe Barra, l’esordio promettente degli allievi della Cilea Academy e l’esplosiva performance . 🔗 Leggi su 2anews.it

