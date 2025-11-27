Al Teatro Cilea in scena Non tutti i mali vengono per nuocere con Ciro Ceruti
Al Teatro Cilea lungo week end con “Non tutti i mali vengono per nuocere”, una commedia in due atti con Ciro Ceruti. Prosegue con grande successo la Stagione Teatrale 2025-2026 del Teatro Cilea di Napoli. Dopo il sold out per le serate di Peppe Barra, l’esordio promettente degli allievi della Cilea Academy e l’esplosiva performance . 🔗 Leggi su 2anews.it
Argomenti simili trattati di recente
Teatro F. Cilea di Reggio Calabria Venerdì 27 Marzo ore 21 e Domenica 29 alle 17,30. Tutto su www.catonateatro.it e al 327 351 8347 Punto vendita in città Kintya Viaggi - facebook.com Vai su Facebook
SPETTACOLI - "Non tutti i mali vengono per nuocere" con Ciro Ceruti al Teatro Cilea di Napoli - Dopo il sold out per le serate di Peppe Barra, l’esordio promettente degli allievi della Cilea Academy e l’esplo ... Secondo napolimagazine.com
Al Teatro Cilea lungo week end con “Non tutti i mali vengono per nuocere” - Dopo il sold out per le serate di Peppe Barra, l’esordio promettente degli allievi della Cilea Academy e l’esplo ... Lo riporta napolivillage.com
Torna in scena la “Compagnia dei giovani” del Teatro Cilea con il “Coco Show” - Torna in scena la “Compagnia dei giovani” del Teatro Cilea con il “Coco Show”, il nuovo spettacolo degli Allievi della Cilea Academy. Da 2anews.it