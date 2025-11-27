Al Sud 100mila nuovi occupati under 35 grazie a Pnrr e bonus edilizi Ma altri 175mila sono emigrati

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e i bonus edilizi hanno contribuito in maniera decisiva a quello che può essere definito un boom di occupazione nel Mezzogiorno negli ultimi quattro anni. A beneficiarne sono stati anche i giovani, con 100mila nuovi occupati under 35 dalla ripresa post-Covid a oggi. Eppure, questo non ha arrestato l’aumento dell’ emigrazione, soprattutto di giovani laureati. Così come, nell’ultimo anno, al Sud non si è fermata la crescita del lavoro povero, spinto soprattutto dalla concentrazione di posti di lavoro in settori a bassi salari come il turismo. Il quadro è tracciato nel consueto rapporto annuale della Svimez, associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Al Sud 100mila nuovi occupati under 35 grazie a Pnrr e bonus edilizi. Ma altri 175mila sono emigrati

