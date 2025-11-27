Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In cartellone arriva Giovani Madri diretto da Jean-Pierre e Luc Dardenne. L’azione si svolge in una casa famiglia dedicata alle giovani madri. Jessica, Perla, Julie, Naïma e Ariane condividono molto più di un tetto, sono adolescenti, ciascuna con un passato segnato da difficoltà e solitudini profonde, ma con una forza che le spinge in avanti. Vivono insieme in uno spazio a metà strada tra un rifugio e un campo di battaglia, dove ogni giorno è una nuova sfida da affrontare con coraggio e determinazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Saffi ’Giovani Madri’ dei fratelli Dardenne