Al Forum Risk il punto su Hiv ' L' arma chiave resta la prevenzione'

L'Hiv è una patologia cronica e con un'incidenza in crescita. Per dirla come Barbara Suligoi, direttrice del Centro operativo Aids (Coa) dell'Istituto superiore di sanità, il "virus non è scomparso". Anzi, nel 2024 in Italia sono state contate quasi 2.500 nuove diagnosi e "i casi dal 2020 hanno ricominciato ad aumentare", segnala al Forum Risk Management in Sanità, in corso ad Arezzo, dove ha preso parte alla tavola rotonda 'Nuove strategie per un futuro senza Hiv'. L'Hiv, spiega, circola soprattutto nella fascia di età 25-40 anni, anche se in percentuale l'aumento maggiore è stato registrato sugli over 50.

