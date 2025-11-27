Al Forum Risk il punto su Hiv ' L' arma chiave resta la prevenzione'
Arezzo, 27 novembre 2025 – L'Hiv è una patologia cronica e con un'incidenza in crescita. Per dirla come Barbara Suligoi, direttrice del Centro operativo Aids (Coa) dell'Istituto superiore di sanità, il "virus non è scomparso". Anzi, nel 2024 in Italia sono state contate quasi 2.500 nuove diagnosi e "i casi dal 2020 hanno ricominciato ad aumentare", segnala al Forum Risk Management in Sanità, in corso ad Arezzo, dove ha preso parte alla tavola rotonda 'Nuove strategie per un futuro senza Hiv'. L'Hiv, spiega, circola soprattutto nella fascia di età 25-40 anni, anche se in percentuale l'aumento maggiore è stato registrato sugli over 50. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
I direttori generali attori del cambiamento in sanità al Forum risk management 2025 dlvr.it/TPVH9m ? #Sanità Vai su X
È il ritratto della privatizzazione strisciante della sanità realizzato da Fondanzione Gimbe in un’analisi presentata al 20° Forum Risk Management di Arezzo. “Non serve cercare un piano occulto di smantellamento del servizio sanitario nazionale: basta leggere - facebook.com Vai su Facebook
Al Forum Risk il punto su Hiv, 'L'arma chiave resta la prevenzione' - Per dirla come Barbara Suligoi, direttrice del Centro operativo Aids (Coa) dell'Istituto superiore di sanità, i ... Scrive msn.com
Hiv. Simit: “In Italia i nuovi casi restano stabili, allontanandoci dagli obiettivi Unaids 2030” - Preoccupano le diagnosi tardive (60%) e i contagi tra i giovani (20% under 29). Riporta quotidianosanita.it
Forum Risk Management. Aids, guai ad abbassare la guardia. Riformare la legge 135 del 1990 - Riflettori puntati sull’Aids al 16° Forum Risk Management in corso ad Arezzo in occasione della giornata mondiale. Riporta quotidianosanita.it