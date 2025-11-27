Al centro dell' inchiesta raccontata dal Guardian c' è un alto funzionario pubblico accusato di aver drogato le donne che intervistava mettendo in atto un perverso schema di umiliazione

Iodonna.it | 27 nov 2025

Q uando Sylvie Delezenne, un’esperta di marketing di Lille, ricevette una proposta di colloquio dal Ministero della Cultura francese nel 2015, la considerò un’opportunità da sogno. Ma ciò che prospettava come un passo avanti nella sua carriera, si è invece trasformato in un’esperienza traumatica. Anni dopo, Sylvie Delezenne è una delle oltre 240 donne coinvolte in un’indagine penale scioccante. Al centro dell’inchiesta raccontata dal Guardian, c’è un alto funzionario pubblico, accusato di aver somministrato alle donne che intervistava bevande calde contenenti un potente diuretico illegale, mettendo in atto un perverso schema di umiliazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

