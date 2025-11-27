Al Castello di Mesagne sabato si parla di anarchia e compressione dei diritti
MESAGNE - Sabato 29 novembre 2025, alle 17:30, presso l'auditorium del Castello di Mesagne, l'associazione culturale “Borgo Nuovo” presenta ai cittadini un libro, edito dopo anni di ricerca negli archivi di tutta Europa, dal titolo “I verbali segreti della conferenza antianarchica” (Roma anno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
