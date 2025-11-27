Al Boccherini Taglio del nastro per i 183 anni
Il Conservatorio “Luigi Boccherini” inaugura il suo 183° anno accademico con una giornata interamente dedicata alla vita dell’Istituto, in un percorso che unisce tradizione e futuro. Sabato il pubblico sarà accompagnato attraverso i luoghi più rappresentativi del Conservatorio da un racconto fatto di musica, ricerca e dialogo. La giornata si aprirà alle 11 nella saletta rossa, con la lezione aperta curata dalle classi di canto della professoressa Maria Billeri e del professor Giovanni Dagnino: un’occasione per osservare da vicino il lavoro degli studenti immersi nel repertorio operistico. Nel pomeriggio, alle 15 in Biblioteca si terrà la visita guidata dal direttore Paolo Giorgi alla scoperta del prezioso materiale musicale manoscritto e a stampa e alle 16,30, in auditorium, sarà presentata la rivista musicologia "Codice 602" del Conservatorio “Luigi Boccherini” (Edizioni Sillabe) da Sara Matteucci, direttore della rivista, Giulia Perni, responsabile della casa editrice Sillabe e gli autori dell’edizione 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
