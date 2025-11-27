Akanji e Bastoni non è serata Traversa per Barella

SOMMER 6. Para quel che deve, rischia un po’ su Pubill. BISSECK 6,5. Scambia la posizione con Akanji e convince: attento in chiusura, propositivo in avanti. AKANJI 5,5. Baluardo ultimo e regista difensivo, però Gimenez lo sovrasta all’ultimo assalto. BASTONI 5. L’Atletico, dalle sue parti, fa un po’ troppo quello che vuole. C. AUGUSTO 6. Di suo ci mette la scarsa capacità di andare sul destro, di loro i compagni aggiungono che non gliela passano mai. Però dietro tiene. BARELLA 6,5. Una grande giocata che meriterebbe il gol e invece trova solo la traversa. Corre fino alla fine. CALHANOGLU 5,5. Non passa la palla di prima e gliela soffiano: rete dell’Atletico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Akanji e Bastoni, non è serata. Traversa per Barella

L'11 di Cristian Chivu per Atletico-Inter: (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Bonny

Voti #AtleticoInter Inter Sommer 6; Akanji 5.5 Bisseck 5 Bastoni 5; Carlos Augusto 5.5 Barella 7 Calhanoglu 6 Zielinski 6.5 Dimarco 7; Bonny 6.5 Lautaro 5 Subs Sucic 5.5 M. Thuram 5.5 P. Esposito 6 Frattesi 5 Luis Henrique 5.5

Akanji dal Manchester City all'Inter: "Non è stato bello sentire le parole di Guardiola" - Nella serata di ieri sono scesi in campo sei giocatori dell'Inter impegnati in giro per il mondo con le rispettive Nazionali: si tratta di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e ... Riporta tuttomercatoweb.com

Inter, Barella e Bastoni innamorati di Akanji: "Mamma mia, giocatore folle" - L'Inter vince ancora: è la sesta volta consecutiva per i nerazzurri fra campionato e Champions League. Da tuttomercatoweb.com