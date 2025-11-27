Akanji e Bastoni non è serata Traversa per Barella

Sport.quotidiano.net | 27 nov 2025

SOMMER 6. Para quel che deve, rischia un po’ su Pubill. BISSECK 6,5. Scambia la posizione con Akanji e convince: attento in chiusura, propositivo in avanti. AKANJI 5,5. Baluardo ultimo e regista difensivo, però Gimenez lo sovrasta all’ultimo assalto. BASTONI 5. L’Atletico, dalle sue parti, fa un po’ troppo quello che vuole. C. AUGUSTO 6. Di suo ci mette la scarsa capacità di andare sul destro, di loro i compagni aggiungono che non gliela passano mai. Però dietro tiene. BARELLA 6,5. Una grande giocata che meriterebbe il gol e invece trova solo la traversa. Corre fino alla fine. CALHANOGLU 5,5. Non passa la palla di prima e gliela soffiano: rete dell’Atletico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

