Aiuto l' ho ammazzata | nel furgone in autostrada ci sono una donna priva di sensi e un bimbo in lacrime
Avrebbe tentato di strangolare la moglie dopo essersi fermato con il suo furgone su una piazzola di sosta dell'A16 Napoli-Canosa. Tempestivo l'intervento della polizia stradale attirata dal pianto del bambino della coppia. Gli agenti hanno soccorso la donna e arrestato l'uomo.L'intervento della. 🔗 Leggi su Today.it
