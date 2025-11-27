Aiuti umanitari? Dopo la tregua la situazione è persino peggiorata | la denuncia di Giorgio Monti Emergency dalla Striscia di Gaza

A Khan Younis, dove Emergency gestisce uno dei pochi presidi sanitari ancora operativi, la tregua entrata in vigore a metà ottobre non cambia in nulla la realtà di una popolazione intrappolata tra macerie, fame e bombardamenti israeliani sporadici in un territorio ridotto allo stremo. Giorgio Monti, coordinatore medico dell'organizzazione, descrive una quotidianità segnata dal maltempo e da una pace apparente che non argina la sofferenza dei gazawi. "Ieri è stata una giornata decisamente drammatica che purtroppo mi ha fatto tornare alla mente quanto è successo l'anno scorso", racconta. "Sono qui da oltre un anno, le piogge in quest'area sono torrenziali.

La commissaria europea per l'Uguaglianza, la preparazione e la gestione delle crisi, Hadja Lahbib, sarà oggi in Egitto (fino al 29) per collaborare con le autorità egiziane e i partner umanitari sul campo per aumentare il flusso di aiuti umanitari a Gaza.

