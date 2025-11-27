Aiuti da ProValtellina al territorio Fondi per l’ex colonia di Morbegno

È cambiato il nome del bando, ma l’obiettivo di sostenere progetti di particolare rilevanza per le comunità locali è sempre il medesimo. Una volta erano gli "Interventi emblematici provinciali", la loro evoluzione da quest’anno si chiama " Progetti della comunità ". E proprio sul Bando Progetti della comunità della Provincia di Sondrio 2025 sono cinque le iniziative selezionate dal Consiglio di amministrazione di Fondazione Pro Valtellina, guidata da Marco Dell’Acqua. Per realizzarle, vi sono 500mila euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo. Il contributo più sostanzioso - 150mila euro – è previsto per il primo lotto della riqualificazione della ex Colonia fluviale di Morbegno, la ricostruzione del blocco servizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

