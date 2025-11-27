Aiuti ai pescatori disco verde dalla giunta a ristori per 480 mila euro
Via libera dalla giunta regionale al riconoscimento di evento climatico avverso, assimilabile a calamità naturale, nel settore della pesca con riferimento ai “piccoli pelagici”. Si tratta di aiuti per 480 mila euro destinati agli operatori della filiera che pescano sardine e alici, penalizzati da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
- In 500 si sono già arresi - Ma ancora il sospirato aiuto per i pescatori non arriva. #emergenzagranchioblu #pesca #granchioblu - facebook.com Vai su Facebook
Sicilia. Aiuti ai pescatori, disco verde dalla giunta a ristori per 480 mila euro. Sammartino: «Al fianco del comparto» - Via libera dalla giunta regionale al riconoscimento di evento climatico avverso, assimilabile a calamità naturale, nel settore della pesc,a con riferimento ai “piccoli pelagici”. Come scrive msn.com
Marche, ecco la Zes: c’è il disco verde. Agevolazioni e regole sprint, pronta una dote di 110 milioni - Ancona, 13 novembre 2025 – La commissione bilancio della Camera, riunita in sede deliberante, ha approvato ieri pomeriggio in via definitiva – dopo il via libera del Senato, il 15 ottobre – il Disegno ... Segnala ilrestodelcarlino.it