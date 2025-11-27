Airola | Giorgia Falzarano trionfa al Concorso Nazionale Marianna Annita Piccolo

Tempo di lettura: 2 minuti Immensa soddisfazione per l’associazione culturale Accademia Musicale ACLIArtEspettacolo Progetto Musica di Airola (BN). La giovane studentessa di Pianoforte, Giorgia Falzarano, ha conquistato il Primo Premio Assoluto nella Categoria D, aggiudicandosi anche l’ambita borsa di studio, al prestigioso Concorso Nazionale per giovani pianiste Marianna Annita Piccolo. La serata di gala e premiazione, che si è tenuta martedì 25 novembre 2025 presso lo storico Teatro Gloria di Pomigliano D’Arco (NA), ha visto la giovane pianista di Airola eccellere tra le migliori promesse del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

