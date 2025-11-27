Airola | Giorgia Falzarano trionfa al Concorso Nazionale Marianna Annita Piccolo

Anteprima24.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Immensa soddisfazione per l’associazione culturale Accademia Musicale ACLIArtEspettacolo Progetto Musica di Airola (BN). La giovane studentessa di Pianoforte, Giorgia Falzarano, ha conquistato il Primo Premio Assoluto nella Categoria D, aggiudicandosi anche l’ambita borsa di studio, al prestigioso Concorso Nazionale per giovani pianiste Marianna Annita Piccolo. La serata di gala e premiazione, che si è tenuta martedì 25 novembre 2025 presso lo storico Teatro Gloria di Pomigliano D’Arco (NA), ha visto la giovane pianista di Airola eccellere tra le migliori promesse del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

airola giorgia falzarano trionfa al concorso nazionale marianna annita piccolo

© Anteprima24.it - Airola: Giorgia Falzarano trionfa al Concorso Nazionale “Marianna Annita Piccolo”

News recenti che potrebbero piacerti

airola giorgia falzarano trionfaAirola, la pianista Giorgia Falzarano trionfa al Concorso Nazionale “Marianna Annita Piccolo” - Immensa soddisfazione per l’associazione culturale Accademia Musicale ACLIArtEspettacolo Progetto Musica di Airola (BN). Secondo ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Airola Giorgia Falzarano Trionfa