Airola | Giorgia Falzarano trionfa al Concorso Nazionale Marianna Annita Piccolo
Tempo di lettura: 2 minuti Immensa soddisfazione per l’associazione culturale Accademia Musicale ACLIArtEspettacolo Progetto Musica di Airola (BN). La giovane studentessa di Pianoforte, Giorgia Falzarano, ha conquistato il Primo Premio Assoluto nella Categoria D, aggiudicandosi anche l’ambita borsa di studio, al prestigioso Concorso Nazionale per giovani pianiste Marianna Annita Piccolo. La serata di gala e premiazione, che si è tenuta martedì 25 novembre 2025 presso lo storico Teatro Gloria di Pomigliano D’Arco (NA), ha visto la giovane pianista di Airola eccellere tra le migliori promesse del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il premio per il miglior cortometraggio al Reggio Film Festival 2025, attribuito dalla giuria del SNCCI gruppo Emilia-Romagna composta da Gianpiero Ariola, Giorgia Fassiano e Gianluca Stanzani. - facebook.com Vai su Facebook
Airola, la pianista Giorgia Falzarano trionfa al Concorso Nazionale “Marianna Annita Piccolo” - Immensa soddisfazione per l’associazione culturale Accademia Musicale ACLIArtEspettacolo Progetto Musica di Airola (BN). Secondo ntr24.tv