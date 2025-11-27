Ai Tripi Confindustria | Abbiamo coinvolto giovani industriali per informare le Pmi

Periodicodaily.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Per incentivare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane, “dobbiamo fare un grande lavoro di informazione”, soprattutto “presso le piccole aziende. Per questo abbiamo coinvolto i giovani industriali di Confindustria, che essendo imprenditori under 40 sono credibili”. Lo ha detto Alberto Tripi, special advisor per l’intelligenza artificiale di Confindustria, intervenendo al convegno ‘Ai: intelligenza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

tripi confindustria abbiamo coinvoltoAi, Tripi (Confindustria): "Abbiamo coinvolto giovani industriali per informare le Pmi" - Per incentivare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane, “dobbiamo fare un grande lavoro di informazione”, soprattutto “presso le piccole aziende. Da msn.com

Tripi (Confindustria), 'l'IA è strategica per la crescita' - "Per preservare il nostro modello sociale, dobbiamo accelerare sull'adozione dell'intelligenza artificiale nelle Pmi, oggi ferma all'8,2% secondo l'Istat e sulle competenze: solo il 4% dei lavoratori ... Secondo ansa.it

Confindustria 'rafforza l'impegno per la diffusione dell'Ia' - Confindustria "rafforza l'impegno nella diffusione dell'intelligenza artificiale avviando una collaborazione strutturata tra il Sounding Board per l'Ia, coordinato dallo special advisor Alberto Tripi, ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tripi Confindustria Abbiamo Coinvolto