Ai Nobile Agid | Usarla per applicazioni concrete offrire servizi per tutti

(Adnkronos) – ''Lo sforzo che facciamo noi per promuovere e sviluppare in maniera compatibile l'Ia e usarla per applicazioni concrete. I servizi pubblici sono basati sul digitale e grazie all'Ia oggi possiamo fornirli in tutte le lingue del mondo. Noi stiamo cercando di montare i pezzi giusti nel puzzle della tecnologia e dare servizi digitali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

