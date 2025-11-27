(Adnkronos) – L’Italia accoglie con “atteggiamento di attesa, ma senza preoccupazioni” la scelta della Commissione europea di presentare il digital omnibus e di avviare un tagliando complessivo sulla regolazione europea dell’intelligenza artificiale. A dirlo in un’intervista realizzata per la conferenza Adnkronos “Intelligenza umana, supporto artificiale”, è il sottosegretario all’Innovazione e trasformazione digitale Alessio Butti, che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ai, Butti: “Digital Omnibus tagliando necessario, Big tech pronte a collaborare”