Ai Butti | Digital Omnibus tagliando necessario Big tech pronte a collaborare

Ildifforme.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’Italia accoglie con “atteggiamento di attesa, ma senza preoccupazioni” la scelta della Commissione europea di presentare il digital omnibus e di avviare un tagliando complessivo sulla regolazione europea dell’intelligenza artificiale. A dirlo in un’intervista realizzata per la conferenza Adnkronos “Intelligenza umana, supporto artificiale”, è il sottosegretario all’Innovazione e trasformazione digitale Alessio Butti, che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ai butti digital omnibus tagliando necessario big tech pronte a collaborare

© Ildifforme.it - Ai, Butti: “Digital Omnibus tagliando necessario, Big tech pronte a collaborare”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

butti digital omnibus tagliandoAi, Butti: "Digital Omnibus tagliando necessario, Big tech pronte a collaborare" - Il sottosegretario all’Innovazione e trasformazione digitale è stato intervistato in occasione della conferenza Adnkronos “Intelligenza umana, supporto artificiale” ... Riporta adnkronos.com

butti digital omnibus tagliandoDigital Omnibus, meno burocrazia più crescita: ma non basta - Dopo anni di stratificazione normativa, il Digital Omnibus prova a rendere più chiaro e coerente l’ecosistema digitale europeo. Si legge su agendadigitale.eu

Cerca Video su questo argomento: Butti Digital Omnibus Tagliando