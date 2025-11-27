Ai Butti | Digital Omnibus tagliando necessario Big tech pronte a collaborare
(Adnkronos) – L’Italia accoglie con “atteggiamento di attesa, ma senza preoccupazioni” la scelta della Commissione europea di presentare il digital omnibus e di avviare un tagliando complessivo sulla regolazione europea dell’intelligenza artificiale. A dirlo in un’intervista realizzata per la conferenza Adnkronos “Intelligenza umana, supporto artificiale”, è il sottosegretario all’Innovazione e trasformazione digitale Alessio Butti, che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Black Friday: cosa fai dei tuoi vecchi dispositivi? Se li butti nel cassetto (o peggio nell’indifferenziata)… sei fottuto! Con milioni di italiani pronti a comprare nuovi prodotti elettronici, Erion WEEE ricorda quanto sia importante smaltire correttamente i RAEE. - facebook.com Vai su Facebook
Ai, Butti: "Digital Omnibus tagliando necessario, Big tech pronte a collaborare" - Il sottosegretario all’Innovazione e trasformazione digitale è stato intervistato in occasione della conferenza Adnkronos “Intelligenza umana, supporto artificiale” ... Riporta adnkronos.com
Digital Omnibus, meno burocrazia più crescita: ma non basta - Dopo anni di stratificazione normativa, il Digital Omnibus prova a rendere più chiaro e coerente l’ecosistema digitale europeo. Si legge su agendadigitale.eu