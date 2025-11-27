AI Barachini all’evento Adnkronos | Servono regole chiare per garantire informazione affidabile

(Adnkronos) – Gli italiani utilizzano sempre di più l’intelligenza artificiale, la riconoscono con maggiore chiarezza nella propria quotidianità e desiderano un quadro regolatorio sempre più definito. È quanto emerge dalla nuova rilevazione Adnkronos sull’AI in Italia, condotta dal 6 ottobre al 16 novembre 2025 su circa 3.000 rispondenti. I risultati sono stati presentati oggi al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

AI, Barachini all'evento Adnkronos: "Servono regole chiare per garantire informazione affidabile" - All'evento Adnkronos anche Butti: ''L’obiettivo è creare un ecosistema tecnologico sicuro, aperto e competitivo a livello globale' ... Da msn.com

Barachini: «Servono aiuti Ue per l’informazione e controlli sull’IA» - Costruire un maxi fondo europeo per finanziare l’informazione professionale, rendere più immediate le procedure di sblocco degli aiuti al settore e introdurre la responsabilità editoriale per creator ... Riporta ilmessaggero.it

Barachini, 'per coniugare AI e editoria servono regole chiare' - "Credo che per coniugare intelligenza artificiale e mondo dell'editoria e del giornalismo servano regole certe, solide e aggiornabili". Da ansa.it