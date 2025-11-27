Ai Azzi Mimesi | ChatGpt primo tool citato stacca di 4 volte Gemini

(Adnkronos) – "Da gennaio 2022 fino al mese scorso 1,91 milioni di conversazioni citano l'intelligenza artificiale. Il trend esplode nel momento in cui esce ChatGpt. Nella classifica degli strumenti di intelligenza artificiale più citati, troviamo al primo posto ChatGpt che stacca di quattro volte il secondo tool più citato, Gemini. Segue Grok, l'intelligenza artificiale di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

