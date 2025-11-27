Agrigento 2025 tre giorni di studio sulla classicità | al via il convegno su giardini e paesaggio
Dal 26 al 28 novembre Agrigento ospita il terzo convegno intitolato “Il valore della classicità nella cultura del giardino e del paesaggio. L’antico come modello declinabile”, appuntamento promosso dal Polo territoriale universitario di Agrigento e dal Dipartimento di Architettura dell’Università. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nei giorni scorsi Agrigento è diventata luogo di incontro, ascolto e fraternità per gli Assistenti Spirituali delle fraternità OFS e GiFra di Sicilia, riuniti per riflettere insieme sul tema “Assistenza generativa”. La partecipazione è stata ampia e sincera, e il clima vissu - facebook.com Vai su Facebook
PizzaUp 2025, tre agrigentini al simposio internazionale sulla pizza italiana contemporanea - A Venezia sono andati Giuseppe Traina della pizzeria San Giuseppe di Casteltermini insieme a Veronica Belmonte e Samuele Marrone di Bendicò pizzeria contemporanea di Menfi ... Secondo agrigentonotizie.it
Premio Karkinos 2025, Agrigento celebra le sue eccellenze: ecco tutti i riconoscimenti - Si è conclusa tra emozioni, applausi e grande partecipazione l’edizione 2025 del Premio Karkinos, l’evento che da nove anni celebra le eccellenze del territorio agrigentino, promosso dall’associazione ... Si legge su grandangoloagrigento.it
Sciacca al centro dell’architettura: percorso tra luoghi simbolo e progettisti che hanno segnato la città - Venerdì 21 novembre il Teatro Popolare di Sciacca ospiterà la giornata dedicata a “Itinerari nell’architettura contemporanea”, appuntamento inserito nel progetto UniPa per Agrigento Capitale della cul ... Scrive agrigentonotizie.it