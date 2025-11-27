ABBONATI A DAYITALIANEWS Sammartino: «Una soluzione attesa da oltre 20 anni». Ai dipendenti del Corfilac di Ragusa sarà finalmente riconosciuto il contratto collettivo nazionale di categoria, con un conseguente adeguamento delle condizioni di impiego. La decisione è stata formalizzata dall’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, durante un incontro a Catania con i vertici del Consorzio dedicato alla ricerca nel settore lattiero-caseario e agroalimentare, insieme ai rappresentanti sindacali e ai lavoratori. Grazie al sostegno economico della Regione, il Consorzio potrà procedere all’allineamento dei contratti attualmente in vigore, adottando i riferimenti previsti dalla contrattazione collettiva del comparto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Agricoltura, applicato il contratto di categoria ai lavoratori Corfilac