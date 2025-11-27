Agostini Tempestilli e Sabatini | Roma e Napoli eccellenze del calcio italiano! Gli Azzurri accreditati per lo Scudetto

Agostini a Stile TV: “Il Napoli resta la squadra più accreditata per vincere lo Scudetto”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Agostini, doppio ex di Roma e Napoli: Quando si affrontano Napoli e Roma viene fuori sempre una bella partita. “Quando si affrontano Napoli e Roma viene fuori sempre una bella partita, è anche sentita dai tifosi quindi c’è attesa. La Roma già dalla seconda parte dello scorso campionato è cambiata, ora con Gasperini può diventare una squadra che là davanti può dare tanto fastidio e credo che a gennaio farà qualcosa anche sul mercato. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Agostini, Tempestilli e Sabatini: Roma e Napoli eccellenze del calcio italiano! Gli Azzurri accreditati per lo Scudetto

Leggi anche questi approfondimenti

L'EX ROMA - Tempestilli: "Gran lavoro di Gasperini, col Napoli spero sia una bella partita" - A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma: “Nessuno avrebbe puntato 10 lire sul fatto che la Roma sarebbe stata prima ... Secondo napolimagazine.com

IL COMMENTO - Sabatini: "Roma e Napoli rappresentano l’eccellenza del calcio italiano, mi auguro di vedere una bella partita" - A Stile TV, nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra", è intervenuto Walter Sabatini, dirigente sportivo: “E’ un campionato meraviglioso, per alcuni non è esaltante, ma ogni gara porta con s ... Si legge su napolimagazine.com

Tempestilli: "Napoli squadra più completa rispetto alla Roma". E poi consiglia gli azzurri - Antonio Tempestilli, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha commentato: "L’augurio è che Roma e Napoli possano continuare a stare in testa, però chiaramente bisogna essere realisti - Scrive tuttomercatoweb.com