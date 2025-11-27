È una dei sei nuovi climate leader italiani, 22 in Europa. La nuova Greta Thunberg d’Italia chiamata a guidare la rivoluzione ambientale è Agnese Brigatti, antropologa ambientale di 27 anni di Merate. È stata selezionata tra 165 candidati il progetto Ecosystem builder programme for climate leaders in Europe, finanziato dai soci della Fondazione Cariplo: è un programma per favorire e accelerare il cambiamento sociale attraverso i leader climatici. Agnese ha partecipato all’Erasmus alla Ludwig-Maximilians Universität di Monaco e, dopo la laurea triennale in Lingue e Letterature straniere alla Statale di Milano, ha conseguito la magistrale in Environmental Humanities all’Università Ca’ Foscare di Venezia con 100 e lode. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agnese Brigatti climate leader del Belpaese