Gli italiani arrivano sempre più preparati alle offerte del Black Friday. Sanno cosa comprare e sanno sfruttare le occasioni, un po' come i saldi di fine stagione. Quest'anno il giro d'affari del Black Friday, secondo l'ufficio Studi della Confcommercio, sarà di almeno 5 miliardi di euro, con una crescita di quasi il 20% rispetto al 2024 e del 145% rispetto al 2018. Gli acquisti online continuano a imporsi come il canale preferito degli italiani, ma la tendenza sembra quella di non sostituire ed escludere i negozi fisici. Insomma, un mercato sempre più ibrido e multicanale. Il Black Friday (inteso in senso lato, cioè esteso alla Black Week e alle connesse occasioni di consumo) viene sfruttato anche per fare acquisti per il Natale da oltre due terzi degli intervistati (66,7%, in crescita rispetto al 64,3% del 2024). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Agli italiani piace il Black Friday. Volano gli acquisti: +20% quest'anno

