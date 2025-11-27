Aggressioni all' ospedale un arresto
12.15 Una donna di 50 anni è stata arrestata a Bari per lesioni personali, minacce gravi e interruzione pubblico servizio: avrebbe aggredito il personale sanitario e un medico del reparto di pediatrico dell'ospedale San Paolo. E a Como, denunciato un 24enne per percosse e interruzione di pubblico servizio. Le forze dell'Ordine sono intervenute all'ospedale Sant'Anna a seguito dell'allarme anti-violenza scattato tramite il "Pulsante Rosso", installato nei presidi ospedalieri per allertare istantaneamente in caso di aggressioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ancora aggressioni a operatori-socio sanitari: questa volta all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Piano contro le aggressioni in ospedale Vai su X
Aggressione a personale medico durante una visita pediatrica: scatta l’arresto - Aggressione a personale medico all’Ospedale San Paolo: donna arrestata dopo l’intervento della Polizia di Stato. pugliapress.org scrive
Aggressione al personale sanitario in pronto soccorso, arrestata una 40enne - La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 40 anni presunta responsabile dei reati di lesioni personali, minacce gravi e ... Lo riporta rainews.it
Udine, nuova aggressione in Pronto soccorso, arrestato un 52enne - L'uomo in cura al SERD e senza fissa dimora cercava di essere ricoverato per avere un posto letto per la notte. Lo riporta rainews.it