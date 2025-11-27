Aggressioni all' ospedale un arresto

12.15 Una donna di 50 anni è stata arrestata a Bari per lesioni personali, minacce gravi e interruzione pubblico servizio: avrebbe aggredito il personale sanitario e un medico del reparto di pediatrico dell'ospedale San Paolo. E a Como, denunciato un 24enne per percosse e interruzione di pubblico servizio. Le forze dell'Ordine sono intervenute all'ospedale Sant'Anna a seguito dell'allarme anti-violenza scattato tramite il "Pulsante Rosso", installato nei presidi ospedalieri per allertare istantaneamente in caso di aggressioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it