Aggressione al terminal autista salvo grazie alle Guardie giurate

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora momenti di tensione al terminal bus di via Pini, già in passato teatro di episodi problematici. Nel primo pomeriggio di oggi un uomo di nazionalità straniera, per cause ancora in via di accertamento, ha tentato di avvicinare con atteggiamento aggressivo un’autista dell’Air Campania mentre questa era impegnata nelle operazioni di salita dei passeggeri. Secondo le prime ricostruzioni, l’individuo avrebbe iniziato a inveire contro il lavoratore e altre persone presenti senza alcun apparente motivo, cercando poi di oltrepassare la linea di sicurezza vicino alla porta del mezzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aggressione al terminal, autista salvo grazie alle Guardie giurate

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

https://www.ilgerme.it/aggressione-e-rapina-al-terminal-condannato-ventiduenne-egiziano-domiciliato-a-sulmona/ Quattro anni di reclusione e il pagamento delle spese processuali. È la condanna inflitta dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale dell - facebook.com Vai su Facebook

Il documento circolato come presunto “piano di pace” dell’entourage di Donald Trump non ha nulla a che vedere con la pace. È un piano che prepara l’aggressione all’Europa, costruito per legittimare l’espansionismo russo e rimettere in discussione l’architett Vai su X

Autista Atac ferito con una sega dal passeggero: «Gli ho detto di non fumare sul bus e mi ha aggredito, pensavo di morire» - Un uomo di 42 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla polizia accusato di aver ferito l'autista di un bus a largo Fausta Labia, in zona Fidene a Roma, lo scorso 8 agosto. Come scrive roma.corriere.it

Giovane picchia autista e controllore Trenord sul bus sostitutivo della Lecco-Tirano: arrestato - Mercoledì sera, nei pressi della stazione ferroviaria di Tirano, in provincia di Sondrio, un lavoratore stagionale di 28 anni ha ... Riporta ilgiorno.it

Autista chiede il biglietto a due passeggeri (senza titolo di viaggio) e viene aggredito: foglio di via per un 18enne e un 20enne - Ancora una aggressione nei confronti di un autista del servizio trasporti extra urbano di Atap- Si legge su ilgazzettino.it