Aggredito e gettato in mare mentre fa una perizia | arrestati in due
I carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone accusate di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Gli indagati, il giorno 10 ottobre 2025, a Castellammare di Stabia, avrebbero usato minacce e violenza nei confronti di un perito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Trieste, infermiere aggredito al Csm della Maddalena: vertebra fratturata: Un nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato al Centro di salute mentale della Maddalena di Trieste, dove un infermiere è stato aggredito e gettato a terra - facebook.com Vai su Facebook