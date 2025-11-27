Aggredito e gettato in mare mentre fa una perizia | arrestati in due

I carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone accusate di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Gli indagati, il giorno 10 ottobre 2025, a Castellammare di Stabia, avrebbero usato minacce e violenza nei confronti di un perito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

