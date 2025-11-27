Aggredito dal ragazzo che ospita da 13 anni richieste di denaro per acquistare droga | arrestato

Foggiatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggredito dal ragazzo che ospita in casa e richieste di denaro per acquistare droga: accade a San Paolo di Civitate, dove i carabinieri del posto hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di un 33enne accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

aggredito dal ragazzo che ospita da 13 anni richieste di denaro per acquistare droga arrestato

© Foggiatoday.it - Aggredito dal ragazzo che ospita da 13 anni, richieste di denaro per acquistare droga: arrestato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

aggredito ragazzo ospita 13Aggredito dal branco per il cellulare: 13enne ricoverato in ospedale - Il ragazzino è stato portato al Santobono in codice arancione ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Aggredito Ragazzo Ospita 13