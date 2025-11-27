Aggrediti soccorritori della Croce Bianca Genovese | cocci di bottiglia e mattoni poi mani al collo e pugni

Due soccorritori della Croce Bianca Genovese sono stati aggrediti mentre stavano lavorando in via di Santa Zita, nel quartiere genovese della Foce, per soccorrere una persona. È successo nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre verso le 15, quando è stata segnalata alla pubblica assistenza la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Aggrediti soccorritori della Croce Bianca Genovese: cocci di bottiglia e mattoni, poi mani al collo e pugni

