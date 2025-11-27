Aggredisce infermiera davanti alla figlia e minaccia la pediatra | Ti lancio addosso il computer Arrestata 40enne in pronto soccorso
Grida, minacce, ostruzione del passaggio a personale sanitario in servizio. Poi le urla contro la pediatra: « Ti lancio addosso il computer », e l’ aggressione fisica di una infermiera che aveva tentato di frapporsi tra lei e la dottoressa. Una donna di 40 anni è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari dopo che, insieme con una parente, aveva dato in escandescenze nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Bari, dove si era recata per far visitare la figlia. La donna è accusata di lesioni personali, minacce gravi e interruzione di pubblico servizio. Le richieste della donna . I fatti risalgono al pomeriggio di lunedì 24 novembre, quando la donna con un’altra accompagnatrice si era recata all’ospedale pugliese per far visitare la bimba. 🔗 Leggi su Open.online
