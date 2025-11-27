Aggredisce e prende a pugni la madre ed il fratello e li manda in ospedale

Grave episodio di violenza domestica scuote la comunità di Alatri (Frosinone). I Carabinieri della Compagnia locale hanno tratto in arresto un 28enne del posto per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'uomo, la cui condotta vessatoria era ormai cronica, aveva preso di mira la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

