Aggredì Lorenzo Ruzza nel suo negozio prosciolto Danilo Quarto | Non fu estorsione

È stato prosciolto dalle accuse Danilo Quarto, imprenditore barese nel settore della sicurezza privata ed ex presidente del Cerignola calcio, finito a processo per un’aggressione ai danni di Lorenzo Ruzza, gioielliere milanese.Lo ha deciso la settima sezione penale del tribunale di Milano nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Aggredì Lorenzo Ruzza nel suo negozio, prosciolto Danilo Quarto: "Non fu estorsione"

