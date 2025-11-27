Aggredì Lorenzo Ruzza nel suo negozio prosciolto Danilo Quarto | Non fu estorsione
È stato prosciolto dalle accuse Danilo Quarto, imprenditore barese nel settore della sicurezza privata ed ex presidente del Cerignola calcio, finito a processo per un’aggressione ai danni di Lorenzo Ruzza, gioielliere milanese.Lo ha deciso la settima sezione penale del tribunale di Milano nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
