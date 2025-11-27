Aggiornata la lista degli eventi sportivi che devono essere trasmetti in chiaro

Dopo vari mesi, è stata aggiornata lista degli eventi che devono essere trasmessi obbligatoriamente in chiaro. Li ha definiti il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Balza subito all’occhio l’inserimento degli eventi tennistici, sull’onda dell’entusiasmo di Jannik Sinner. Solo che le disposizioni non entreranno in vigore fino alla scadenza dei contratti di acquisizione . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Aggiornata la lista degli eventi sportivi che devono essere trasmetti in chiaro

Scopri altri approfondimenti

Sospensione di 28 giorni dalla donazione per virus Chikungunya, Dengue e West Nile Virus (lista aggiornata) Ecco le aree interessate (Chikungunya e Dengue) In Italia Bellaria Igea Marina (Rimini) Carpi (Modena) Cavezzo (Modena) Cesenatico ( - facebook.com Vai su Facebook

Tennis e altri sport: cambia la lista degli eventi da trasmettere in chiaro per legge - Aggiornata e ampliata la lista degli eventi sportivi che sarà obbligatorio trasmettere in chiaro e gratuitamente in Italia. Da panorama.it

Sport e eventi in chiaro su digitale terrestre e tv: aggiornata la lista del MIMIT - Il Ministero aggiorna la lista degli eventi sportivi e culturali da trasmettere in chiaro, ampliando l'accesso a sport e manifestazioni di rilievo. Lo riporta tech.everyeye.it

La nuova Lista degli Eventi da trasmettere in chiaro (spiegata bene) [Video] - Aggiornata la lista degli eventi sportivi in chiaro del MIMIT: cosa cambia per tifosi, televisioni e diritti sportivi? Scrive simonesalvador.it

Questi sono gli eventi che l’Italia deve vedere in chiaro: la nuova lista ufficiale - La nuova lista del MIMIT definisce quali eventi sportivi e culturali devono essere trasmessi gratuitamente, aggiornando il quadro del 2012 e distinguendo tra obblighi immediati e norme post- Secondo dday.it

TV in chiaro in Italia, nuova lista eventi tra Sinner e il calcio - Il decreto ministeriale 8 ottobre 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale disciplina la "Lista degli eventi nazionali e non, considerati di particolare rilevan ... Riporta tecnoandroid.it

Olimpiadi, la nazionale di calcio e le finali di Champions, tutti gli eventi sportivi da trasmettere in chiaro - Si aggiorna l'elenco che l'AGCOM aveva diffuso nel 2012 riguardante le manifestazioni di carattere sportivo e culturale da poter seguire senza dover sottoscrivere alcun tipo di abbonamento ... Secondo startupitalia.eu