Aggiornata la lista degli eventi sportivi che devono essere trasmetti in chiaro

Dopo vari mesi, è stata aggiornata lista degli eventi che devono essere trasmessi obbligatoriamente in chiaro. Li ha definiti il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Balza subito all’occhio l’inserimento degli eventi tennistici, sull’onda dell’entusiasmo di Jannik Sinner. Solo che le disposizioni non entreranno in vigore fino alla scadenza dei contratti di acquisizione . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

