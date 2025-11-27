Agenzia Spaziale Europea Urso | Astronauta italiano nelle missioni Artemis

Un astronauta italiano verso la Luna con le missioni Artemis. “Conferma innanzitutto il valore dei nostri astronauti, che si sono già affermati a livello internazionale e la sempre maggiore ruolo dell’Italia nello spazio”, commenta il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine del Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) a Brema. Il ministro: “Tornati a essere protagonisti”. “Siamo tornati ad essere protagonisti insieme alla Francia e alla Germania e segniamo il rilancio dell’Europa che finalmente può guardare al futuro con maggiore certezza, coesione e determinazione”, spiega. 🔗 Leggi su Lapresse.it

