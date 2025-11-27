AGCOM introduce la certificazione digitale obbligatoria | quali siti non potrai visitare
Dal 12 novembre 2025, navigare su internet in Italia e in Europa è diventato leggermente diverso. Non per tutti, certo, ma per chi accede a determinate categorie di siti web la novità è sostanziale: serve una certificazione digitale che attesti la maggiore età. Non si tratta di un controllo sporadico o di una raccomandazione: è un obbligo normativo che cambia le regole del gioco per milioni di utenti e per migliaia di imprese digitali. La svolta arriva dall’attuazione del Regolamento UE n. 20222065, meglio conosciuto come Digital Services Act, il pacchetto normativo europeo che punta a rendere il mercato unico dei servizi digitali più sicuro, trasparente e responsabile. 🔗 Leggi su Screenworld.it
