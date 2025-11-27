Afragola minacciato con una pistola mentre il ladro ruba una macchina | Vattene fatti i fatti tuoi
Coppia minacciata da un ladro d’auto nel parcheggio del supermercato Lidl. Succede ad Afragola. A riportare l’episodio è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Secondo quanto ricostruito, la coppia stava facendo la spesa: mentre la donna era alla cassa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Afragola, accoltellato da un rapinatore nel parcheggio del centro commerciale - Un 55enne ferito al fianco da un fendente e colpito alla testa con il calcio di una pistola. Come scrive rainews.it