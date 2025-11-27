Afragola cocaina in auto | investe i poliziotti per evitare l’arresto | bloccato 33enne
Un 33enne di Caivano è stato arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato ad Afragola dopo un inseguimento ad alta velocità e il ritrovamento di diversi involucri di cocaina. L’uomo, con precedenti di polizia, è ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il tentato scambio e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
