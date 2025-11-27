Affitti in nero al Cgil | L' indagine della Guardia di Finanza mette in luce uno degli aspetti dell’emergenza abitativa

“L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Rimini, che ha fatto emergere gravi casi di locazioni in nero per un importo di 400.000 euro di redditi mai dichiarati, mette in luce uno degli aspetti dell’emergenza abitativa del nostro territorio”. A fare un conteggio della situazione della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Affitti in nero, al Cgil: "L'indagine della Guardia di Finanza mette in luce uno degli aspetti dell’emergenza abitativa"

