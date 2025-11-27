Affitti brevi al 21 per cento sulla prima casa e obbligo di partita Iva | le ultime novità sui correttivi della Manovra 2026
Affitti brevi con cedolare secca del 21 per cento sulla prima casa e obbligo di apertura della partita Iva a partire dalla terza casa data in locazione: è questa una delle novità più rilevanti riguardanti le correzioni alla Manovra 2026 emersa nel corso della riunione della maggioranza sul disegno di legge di Bilancio del 26 novembre della quale ne fornisce notizia direttamente il portale del governo. Inoltre, potrebbe ampliarsi ulteriormente il valore catastale della prima casa ai fini dell’esenzione dall’Indicatore della situazione economica equivalente ( Isee ) che passerebbe a 120 mila euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it
